Токио, , 05:55 — REGNUM Правительство Японии решило восстановить в правах 550 тысяч бывших осужденных, передает телеканал NHK.

Японский флаг

Решение о помиловании было принято в связи с вступлением на престол нового императора Японии. Отмечается, что восстановление в правах коснется лишь тех, кто более трех лет назад был приговорен к штрафу за легкие нарушения и выплатил его. Таким образом будут помилованы около 550 тысяч человек.

При этом другим заключенным не будут сокращать сроки отбывания наказания или отменять приговоры. Также японские власти намерены в индивидуальном порядке помиловать еще тысячу человек, которые не могут отбывать заключение из-за проблем со здоровьем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Японии решило перенести торжественный парад в честь вступления на престол нового императора Нарухито на 10 ноября. Решение было принято в связи с необходимостью устранить последствия тайфуна «Хагибис» в краткие сроки.

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