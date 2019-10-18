Пекин, , 05:46 — REGNUM Недавние исследования, проведенные китайскими специалистами, показали, что 93% китайских родителей дают своим детям мобильные телефоны для ежедневного использования, сообщает 17 октября газета China Youth Daily.

Мобильные телефоны

Доля владельцев телефонов — наивысшая среди детей, посещающих младшую среднюю школу, и составляет 97%, утверждает газета. При этом учащиеся начальной школы, с первого по третий класс, имеют самый низкий показатель.

По городам наибольшее количество владельцев телефонов среди детей приходится на тех, кто проживает в городах второго уровня, и самое низкое — среди сельских жителей. Исследование основывалось на опросе 1939 родителей учеников начальной и средней школы.

В основном ученики используют телефоны для домашней работы и общения в социальных сетях, отмечает газета. Тем не менее 30% опрошенных утверждают, что не могут приучить детей рационально пользоваться гаджетами.