Веллингтон, , 04:21 — REGNUM Власти Новой Зеландии намерены создать вооруженные полицейские патрули в отдельных частях страны, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что соответствующее решение было принято из-за беспокойства по поводу общественной безопасности, вызванное терактами в Крайстчерче. Напомним, тогда террорист совершил нападение на две мечети в городе, в результате чего погиб 51 человек.

«После событий 15 марта в Крайстчерче наша оперативная обстановка изменилась», — говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что Новая Зеландия является одной из немногих стран, где полицейские во время несения службы не берут с собой стрелковое оружие. При этом вооружение находится в полицейском автомобиле и может быть использовано лишь с разрешения начальства.

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