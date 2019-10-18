Казань, , 03:56 — REGNUM О необычных именах, данным новорожденным в Казани на уходящей неделе, рассказали в управлении ЗАГС столицы Татарии. В список реже всего даваемых родителями попали женские имена Паулина, Милиса, Лукерья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также из 204 новорожденных девочек редко какой родители давали имя Светлана. Реже всего мальчикам, которых на неделе родилось 234, давали имена Игнат, Фёдор. В список необычных мужских имён, данных младенцам на прошедшей неделе, попали Август, Батыр, Саттар, Нурсултан и Эсманур. Самыми же популярными у мальчиков были имена Артём и Амир, а у девочек — Малика, София и Ясмина. Всего за неделю родилось 438 малышей. Самая юная мама отметила 18-летие, а самый зрелый отец — 53-летие.

Также в семейный союз вступили на неделе 228 пар.

Отметим, в это же время в столице Татарии чествовали юбиляров супружеской жизни. 20 семейных пар отметили по 60 лет совместной жизни, а ещё 16 — 50-летие брака. От мэрии Казани все пары получили денежные подарки. О суммах подарков не сообщается.