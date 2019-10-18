Нью-Йорк, США, , 03:42 — REGNUM Городской совет американского Нью-Йорка одобрил план, согласно которому будет закрыта крупнейшая в мире тюрьма Райкерс, сообщает газета The New York Times.

Тюрьма Райкерс, которая находится на острове в проливе Ист-Ривер, рассчитана на содержание 10 тысяч заключенных. Власти Нью-Йорка планируют ликвидировать тюрьму Райкерс, однако в то же время собираются построить еще четыре тюрьмы размером поменьше.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября администрация тюрьмы в американском штате Арканзас потеряла заключенного-рецидивиста. Отмечалось, что преступник был осужден за убийство и уже однажды сбегал из тюрьмы в 2009 году. Тогда ему добавили шесть лет к сроку за побег.

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