Омск, , 03:41 — REGNUM В октябре 2019 года завершается кругосветная автомобильная экспедиция «На «Буханке» вокруг света», стартовавшая в июле 2017 года от здания Общественной палаты РФ. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, участники экспедиции доехали до Омска.

Всего участники экспедиции посетили 61 страну, преодолев 80 тысяч км на автомобиле УАЗ-452, который в народе называют «Буханкой».

Завершающий этап экспедиции проходит от Владивостока до Москвы. 17 октября члены экипажа провели в Омске круглый стол.

«Мы авантюристы по жизни, поэтому, пересекая континенты, выбирали самые сложные направления», — прокомментировал член команды Николай Баландинский.

Что касается автомобиля, по его словам, серьёзных поломок удалось избежать.

В облправительстве уточнили, что это первая в истории кругосветная автомобильная экспедиция на отечественном автомобиле.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники готовят кругосветную экспедицию на дирижабле через оба полюса Земли.

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