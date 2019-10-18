Оруро, Боливия, , 09:04 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес провозгласил в качестве новой цели своего правительства обеспечение бесплатным жильём всех матерей-одиночек, имеющих трое и больше детей. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Работающая мать-одиночка может прилично содержать одного-двоих детей; с тремя детьми и больше, сколько бы она ни работала, она не сможет их содержать. Так они могут стать нищими. Это внушает мне страх», — заявил глава государства.

Так он обосновал своё решение запустить в случае победы на выборах социальные программы по поддержке многодетных матерей-одиночек.