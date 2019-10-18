Москва, , 03:13 — REGNUM Вячеслава Крюкова и Руслана Костыленко, устроивших скандальную акцию в Люблинском районном суде Москвы, госпитализировали, передаёт РБК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Люблинском суде рассматривалось дело сообщества «Новое величие», обвиняемом в экстремизме. Как отмечает защита, у фигурантов дела Крюков и Костыленко «сдали нервы».

Напомним, «Новое величие», существующее почти три года, по мнению стороны обвинения, планировало госпереворот в России. По делу проходят десять человек.

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