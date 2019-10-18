Гватемала, , 09:36 — REGNUM Комитет развития сельского хозяйства Гватемалы отверг решение правительства о продлении режима чрезвычайного положения на северо-востоке страны. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Свой протест крестьяне продемонстрировали, организовав мирные шествия более чем в 20 населённых пунктах. Участники комитета осудили нарушения прав человека в муниципалитетах, где действует режим ЧП.

Протестующие скандировали: «Нет» чрезвычайному положению, которое использовалось лишь для разграбления ресурсов; «да» многонациональной учредительной ассамблее» и «Положим конец коррупции».