Исламабад, , 09:10 — REGNUM 17 октября МИД Пакистана сообщил, что среди 35 погибших в страшной аварии автобуса неподалеку от священного города Медина в Саудовской Аравии было несколько пакистанцев.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, о пакистанцах, ставших жертвами автобусной аварии, МИД оповестило консульство Исламской республики в Джидде. Также, по данным консульства, среди четырех выживших есть один гражданин Пакистана. Он тяжело ранен.

Напомним, что ночью 16 октября автобус, который вез паломников в священный город Медина, столкнулся на трассе с автопогрузчиком. После удара автобус загорелся. Маршруты паломничества в Мекку и Медину привлекают большое количество верующих из Пакистана, которые обычно отправляются в Саудовскую Аравию специально организованными группами.