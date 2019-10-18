Исламабад, , 09:45 — REGNUM 17 октбяря Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Лахор, столицу пакистанской провинции Панджаб.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, венценосная чета встретилась с главным министром провинции Усманом Буздаром, а также посетила Мечеть Бадшахи (мечеть падишаха) — вторую по величине в Пакистане. В мечети принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в дискуссии о поддержке межрелигиозной гармонии, а также послушали чтецов Корана. Примечательно, что в 1961 году мечеть посетила королева Елизавета II, а в 1991 году — мать принца Уильяма принцесса Диана.

Напомним, что ранее Герцог и Герцогиня Кембриджские встретились с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, президентом Арифом Алви, а также посетили провинцию Хайбер-Пахтунхва.