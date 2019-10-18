Сан-Хосе, , 09:23 — REGNUM На открытии совещания высокого уровня по вопросам равенства и прав человека народов африканского происхождения президент Коста-Рики Карлос Альварадо заявил, что, как президент, он обязан бороться с любой формой дискриминации. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Заняв пост главы государства, я стремился стать президентом, отстаивающим интересом всех граждан. В этом смысле я обязан бороться со всеми без исключения формами дискриминации», — приводит слова президента агентство.

Участники встречи отметили реальные успехи Коста-Рики в построении полиэтнического и поликультурного общества, а также в решении социально-экономических проблем.