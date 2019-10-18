Архангельск, , 01:43 — REGNUM 36 депутатов Ленского района Архангельской области выступили против заключения соглашения с правительством Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Несогласные с политикой местного главы народные избранники направили свой протест президенту РФ, мэру Москвы, губернатору Архангельской области и главе Ленского района.

Глава района Алексей Торков выступил с инициативой заключения соглашения на период возможного строительства полигона на станции Шиес. Данное соглашение призвано свидетельствовать о том, что население Ленского района и мэрия Москвы нашли общий язык при строительстве на станции Шиес полигона ТБО из Москвы, считают депутаты района.

«Однако, сообщаем, что заключение такого соглашения является личной инициативой Главы МО «Ленский муниципальный район», реализуемой вопреки мнению депутатов и подавляющего большинства населения Ленского района, постоянно выражаемому на протяжении последнего года, о чём Глава МО «Ленский муниципальный район» не только знает, но и убеждён. Просим вас не расценивать данное соглашение, в случае его подписания, как порученное Президентом Российской Федерации обеспечение мнения населения при строительстве полигона ТБО на станции Шиес или как иное согласие или одобрение населением», — написали они в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес. Работы на объекте пока приостановлены до получения всех разрешительных документов. На фоне протестов инвестор ООО «Технопарк» начал спонсировать в Ленском районе ремонты школ, строительство детских и спортивных площадок и другие проекты.