Рига, , 00:37 — REGNUM В силу вступил приговор по делу о коррупции при реконструкции гидроэлектростанции в Плявиняс. Бывший вице-президент государственного акционерного общества Латвэнерго Айгар Мелько за коррупцию в процессе закупки получил 4,5 года тюрьмы. К 3,5 года тюремного заключения за получение взятки приговорён директору ГЭС по производству Гунар Цветков и столько же получил за передачу взятки консультант реконструкции Андрей Ливанович. Сенат Верховного Суда отклонил кассацию обвиняемых, приговор вступил в силу и не может быть обжалован.

Пока осуждённые находятся на свободе. Они отправятся за решетку после того, как в апелляционной инстанции будет рассмотрено деле о штрафе компании Energy Consulting, принадлежащей Ливановичу.

Ливанович и Мелько параллельно являются фигурантами большого уголовного дела «Латвэнерго». Общая сумма взяток по которому заявленная в обвинительном заключении превысила 4 млн евро. Обвиняемыми являются 12 человек, включая бывшего президента Латвэнерго Карлиса Микельсона.