Каракас, , 09:13 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился создать Следственную комиссию для расследования крушения истребителя Су-30 Военно-воздушных сил Боливарианской Республики. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Глава государства выразил соболезнования семьям лётчиков, погибших в катастрофе: бригадного генерала Вирхилио Маркеса и капитана Несмара Саласара.

«Я потрясён гибелью этих двух незаменимых офицеров авиации, которые господствовали над воздушной стихией и были преданными защитниками Родины. В этот скорбный момент я обнимаю членов их семей. Честь и слава!» — написал президент в своём Twitter.