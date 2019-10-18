Рига, , 00:32 — REGNUM В Латвии началась социальная кампания «Не дай гриппу себя поймать», призывающая людей своевременно пройти вакцинацию. В прошлом году от этого вируса в республике умерло 86 человек.

Инициаторами кампании выступило Министерство здравоохранения и Ассоциация семейных врачей. Главный адресат — наиболее уязвимые группы, например, будущие мамы.

Иммунитет вырабатывается в течении двух недель и через плаценту попадает к плоду. Это единственный способ защитить новорождённого от вируса гриппа в первые шесть месяцев жизни. У многих пациентов существует предубеждение против вакцинации сетуют врачи.

Стоимость прививки начинается с 12 евро. Беременным и детям в возрасте от 6 до 23 месяцев она оплачивается гос бюджетом. Людям старше 65 лет, тем, кто страдает хроническими заболеваниями лёгких, почек, ещё для ряда групп риска, государство оплачивает половину стоимости вакцинации.