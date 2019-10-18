Казань, , 00:31 — REGNUM Житель Казани выступил с инициативой о переименовании улицы Театральной и присвоении ей имени президента России Владимира Путина. Обращение адресовано главе Татарии Рустаму Минниханову, сообщает корреспондентИА REGNUM.

Автор инициативы отмечает, что Путин содействовал выделению «денег на празднование 1000-летия Казани и проведение в городе Универсиады, благодаря чему Казань совершила значительный рывок в развитии». В то же время в Казани есть улица экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, но нет «места, которое бы увековечивало имя президента нашей страны, так много сделавшего для развития и процветания нашего государства».

При этом он отметил, что улица Театральная не носит имя конкретной личности, и никто не будет оскорблен при ее переименовании. На данный момент инициативу поддержали подписями 106 человек.

По словам представителя пресс-службы правительства Татарии Лилии Галимовой, не исключено, что эта инициатива будет одобрена.

«Рустам Нургалиевич (глава Татарии — Рустам Минниханов) всегда ориентируется на одно: инициатива должна исходить от людей. Давайте посмотрим, во что вырастет эта петиция», — цитирует Галимову «Коммерсантъ-Казань».