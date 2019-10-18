Копенгаген, , 08:01 — REGNUM Большую часть штрафа, который Danske Bank, скорее всего, будет вынужден заплатить США и странам Европы за причастность к скандалу с отмыванием денег, получит Эстония.

Об этом написал министр финансов Эстонии Мартин Хелме в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

«Я побеседовал с представителями международной адвокатской фирмы, которая должна будет обеспечить наши права на получение большей части выплат Danske Bank за незаконные финансовые действия через филиалы банка в нашей стране», — добавил глава эстонского ведомства.

Помимо этого, Эстония также претендует на крупную компенсации со стороны шведского банка Swedbank, который также замешан в отмывании денег на сумму 111,6 млрд долларов. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

В сентябре 2018 года адвокатская фирма Bruun & Hjejle опубликовала результаты своего расследования крупных денежных переводов Danske Bank через эстонские филиалы, которые спровоцировали еще одно разбирательство, подтвердившие впоследствии причастность финансового учреждения к отмыванию денег. После этого на Danske Bank подали в суд ряд инвесторов из Дании, Эстонии, США и Франции.