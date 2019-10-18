Копенгаген, , 08:16 — REGNUM Из-за 1054 мусорных свалок питьевая вода в некоторых регионах Дании может содержать вредные для здоровья человека химикаты. Большинство свалок ранее были закопаны под землю, в результате чего в настоящее время возник риск загрязнения грунтовых вод.

Инженер гражданской инфраструктуры в регионе Южная Ютландия Кристиан Драгсбек считает, что мусорные свалки вполне могут стать источником загрязнения. Неизвестно, однако, какие именно вредные вещества могут находиться в мусоре, поскольку никто не задумывался над этим вопросам в те годы, когда эти свалки закапывались под землю.

«Среди отходов могут быть и запчасти от автомобилей, и химикаты. Дела могут обстоять гораздо хуже, чем мы предполагаем», — заявил инженер.

Глава датского союза сохранения окружающей среды Мария Роймерт Гьердинг считает, что к этой проблеме нужно подойти крайне серьезно. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

За очистку загрязненной почвы и грунтовых вод ответственны датские регионы, которые ежегодно выделяют для этих целей порядка 74 млн долларов. Этой суммы, по словам председателя комитета по вопросам защиты окружающей среды в организации Danske Regioner («Датские регионы») Хейно Кнудсена, недостаточно. В настоящее время большинство средств идет на очистку наиболее загрязненных районов.