Псков, , 23:11 — REGNUM С 2011 по 2018 годы в Псковскую область переселились более 8,5 тыс. соотечественников из-за рубежа, из них уже около 7 тыс. человек получили гражданство. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, об этом сегодня, 17 октября, говорилось на координационном совещании в администрации Псковской области.

В 2019 году по госпрограмме содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Псковскую область переехали около 870 человек. На предоставление региональных мер поддержки им направлено более 4,3 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Псковской области для соотечественников запланировали открыть центр временного размещения — этот проект обсуждается уже с 2013 года.

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