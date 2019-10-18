Копенгаген, , 08:14 — REGNUM После появления информации о том, что с 2012 года в Дании количество рекламы азартных игр утроилось, министр налогов и сборов Мортен Бёдсков предложил рассмотреть идею введения ограничений на подобный контент.

«Сегодня невозможно смотреть телевизор из-за огромного количества рекламы азартных игр, и это проблема. Она усугубляется еще и тем, что вместе с азартными играми рекламируются и способы взять быстрый кредит», — отметил глава датского ведомства.

Ранее Фолькетинг предпринимал попытки решить эту проблему, что привело к появлению так называемого «кодекса поведения» в рекламном бизнесе. Согласно нему, рекламы азартных игр не должны навязывать зрителю желания тратить большие суммы денег, а также в самой рекламе должны упоминаться способы того, как человек может избавиться от азартной зависимости. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Однако «кодекс поведения» никак не повлиял на количество самой рекламы, которое за последние годы только увеличилось. В связи с этим, Мортен Бёдсков намерен навести порядок в этой сфере.

«Я открыт к любым предложениям и идеям. Нам нужно исправить положение», — заявил глава датского ведомства.