Псков, , 23:03 — REGNUM Центр временного размещения соотечественников планируется открыть в Псковской области во втором квартале 2020 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, об этом сегодня, 17 октября, на координационном совещании по обеспечению правопорядка заявил председатель областного комитета по труду и занятости Сергей Аржаников.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратил внимание на затянувшийся проект по открытию центра — он обсуждается с 2013 года.

По словам Аржаникова, проект будет реализован на основе государственно-частного партнёрства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центр временного размещения соотечественников планировали открыть в городе Невель Псковской области. Планировалось, что участники программы переселения и члены их семей смогут проживать в нём до полугода после переезда в регион.

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