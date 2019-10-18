Мехико, , 08:03 — REGNUM Несмотря на проливной дождь, группа мексиканцев, собравшись у входа в резиденцию президента Мексики, Национальный дворец, поприветствовала кубинского президента Мигеля Диаса-Канеля возгласами ¡Cuba sí, yanquis no! (исп. «Куба — да, янки — нет!»). Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Прибывшего во дворец для переговоров со своим мексиканским коллегой Андресом Лопесом Обрадором Диаса-Канеля мексиканцы, солидарные с Кубой, бурно приветствовали кричалками Cuba sí, yanquis no (исп. «Куба — да, янки — нет!»), Presidente cubano, México te da la mano (исп. «Президент Кубы, Мексика протягивает тебе руку»).

Глава Кубы поприветствовал собравшихся и проследовал во дворец на встречу с Лопесом Обрадором.

Это будет вторая встреча двух глав государств и первая для Диаса-Канеля в качестве президента Кубы.