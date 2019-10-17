Псков, , 22:44 — REGNUM Руководство правоохранительных органов Псковской области поддержало предложение региональной власти продлить время розничной продажи алкоголя в регионе на один час вечером и на один час утром. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Поправки в региональное законодательство ограничат время розничной продажи алкогольной продукции с 22:00 до 10:00 часов (сейчас — с 21:00 до 11:00). В администрации Псковской области считают, что это увеличит легальный оборот розничной продажи алкогольной продукции в регионе, а легальные магазины окажутся в равных условиях с псевдокафе и рюмочными, которые торгуют алкоголем круглосуточно.

«Мысли здравые, и мы их поддерживаем», — отметил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников.

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Напомним, в настоящее время в Псковской области, помимо запрета розничной продажи алкоголя с 21:00 до 11:00, действует полный запрет на продажу спиртных напитков в Международный день защиты детей, День молодежи, День знаний, а также в дни выпускных вечеров в школах.

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