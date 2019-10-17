Москва, , 22:14 — REGNUM Заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Арсланов якобы является фигурантом уголовного дела о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил Российской Федерации.

Своей вины Арсланов не признает. Суд оставил его под подпиской о невыезде.

Также по данному делу проходит начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления Вооруженных сил Российской Федерации полковник Павел Кутахов. Его суд отправил под арест.

Речь идет об уголовном деле, которое начали расследовать ещё в 2017 году. Тогда был задержан директор акционерного общества «Воентелеком» Александр Давыдов, а также его подельники. Их обвинили в хищениях при реализации государственных контрактов министерства обороны. Давыдов давал указания на завышение стоимости работ при их исполнении. Ущерб оценивается в более чем миллиард рублей.

Давыдов и его сообщники заключили сделку с Главной военной прокуратурой и дали показания. На их основании и был задержан генерал Арсланов.

Стоит отметить, что генерал Арсланов, ставший фигурантом дела, также является руководителем главного управления связи вооруженных сил России. Именно этому ведомства подчиняются все войска связи Российской армии.