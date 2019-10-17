Тбилиси, , 22:01 — REGNUM В Грузии 17 октября уже шестой раз отметили День ветерана. По информации пресс-службы правительства Грузии, в связи с этим праздником в Государственной службе по делам ветеранов прошла встреча премьер-министра Георгия Гахарии с ветеранами войны, на которой глава правительства пообещал сделать все для обеспечения ветеранам достойной жизни, погибшим — достойной памяти, а также для восстановления целостности страны, за которую они воевали. На встрече присутствовали министр обороны Ираклий Гарибашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Свое обращение премьер начал с почтения памяти погибших. «Мы должны помнить о том, что это люди, которые на протяжении прошедших 30 лет создавали историю нашей страны и на памяти которых будущие поколения должны продолжить строительство страны», — заявил Гахария.

Что касается оставшихся в живых участников всех войн, в том числе боевых действий последних десятилетий в условиях независимой Грузии, премьер признал, что им живется трудно, но пояснил, что сама страна находится в тяжелом экономическом положении.

«Сегодня, несмотря на то, что многое делается, все хорошо понимают, что этого недостаточно. К сожалению, мы находимся в очень тяжелом экономическом положении и должны сказать друг другу правду — мы живем в бедной стране. Но это не означает, что мы не должны ставить перед собой цели. И я обещаю, что наших целей мы обязательно достигнем», — пообещал Георгий Гахария.

Интересно, что когда речь идет об очередном улучшении позиций Грузии в том или ином рейтинге того или иного международного агентства, представители правительства заявляют, что Грузия занимает ведущие по экономическим показателям места в своем регионе и выступает лидером. Населению же, которому при таких показателях живется крайне нелегко, поясняют, что страна бедна.

Отметим, что ежемесячная пенсия ветеранов войны в Грузии в переводе на иностранную валюту составляет около $80, а пенсия ветеранов силовых структур достигает $200.

День ветерана был учрежден в Грузии в 2014 году. 17 октября было выбрано для этой даты не случайно, так как 17 октября 1995 года парламент Грузии принял закон «О ветеранах войны и вооруженных сил».