Нюрнберг, Германия, , 21:44 — REGNUM Черкесская культурная ассоциация в Нюрнберге и черкесская репатриационная организация проводят вторую международную черкесскую конференцию под лозунгом «Что нас объединяет». Конференция пройдет в Центре Карла Брюгера в Нюрнберге с 18 по 20 октября этого года. Во время проведения первой международной черкесской конференции в сентября прошлого года было принято решение о проведении второй подобной конференции в Европе. Кроме того, участники конференции пришли к выводу о необходимости объявления черкесского языка в качестве официального языка мероприятия. При этом организаторы допускают возможность выступления на любом, удобном для докладчика языке.

Международная черкесская конференция была основана как площадка, на которой черкесские гражданские активисты, представители бизнес-сообщества, научной академической среды встречаются и обмениваются идеями в ключевых сферах своей деятельности. Участники конференции в своих выступлениях затронут множество тем: экономика, бизнес, история, культура, образование, искусство, музыка. Мероприятие будет проходить в течение 3 дней, из которых два дня посвящены докладам, а последний — обсуждениям и обмену идеями и опытом.

В частности, профессор Гюнсель Авчи (Турция) свое выступление посвящает теме «Установление диалога и связей между черкесским сообществом и неправительственными организациями как важнейший фактор сохранения черкесской культуры и идентичности». Профессор Джон Коларуссо (Канада) — «Глубокие связи». Рияд Гуш (Израиль) — «Черкесы в Израиле». Омар Фарук Тамзок (Германия) — «Этнические меньшинства в Европе и их деятельность». Анзор Шукар (Канада) — «Майкопская культура». Положению черкесских беженцев из Сирии в Турции посвящает свой доклад Нусрет Баш (Турция). Российский участник конференции Тимур Тенов (доцент КБГУ) посвятил свой доклад «Особенностям адаптации черкесских мигрантов в принимающих сообществах Европы: историческая ретроспектива и современное состояние»; Рашид Зафесов — «Черкесская мобилизация»; Аскер Сохт — «Развитие связей черкесской молодежи — дорога в будущее».

Всего на конференции представлено более 50 докладов, в период ее проведения в Нюрнберге также состоится выставка картин черкесских художников и концерт мастеров искусств из Российской Федерации и черкесского зарубежья.