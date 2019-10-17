Санкт-Петербург, , 21:54 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд пересмотрел в пользу истца решение Невского районного суда Петербурга о размере компенсации российской спортсменке Марии Чаадаевой (в девичестве Комиссаровой), сломавшей позвоночник на тренировке в Сочи перед началом зимней Олимпиады 2014 года.

Размер компенсации бывшей фристайлистке, потерявшей способность ходить, увеличен в 75 раз, с 40 тыс. рублей до 3 млн рублей, сообщает 17 октября петербургское издание «Фонтанка».

Мария Чаадаева в октябре 2018 года подала иск к ООО «Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» о взыскании убытков и компенсации морального вреда.

В этом учреждении, известном как клиника доктора Евгения Блюма, спортсменка проходила лечение с мая 2014 года по февраль 2016 года. По версии девушки, врачи обещали ей полное восстановление двигательных функций, однако этого не произошло, и Чаадаева по-прежнему передвигается в инвалидной коляске.

Чаадаева просила суд взыскать понесенные расходы на лечение в размере более 51 млн рублей и моральный вред в размере 5 млн рублей. Однако в феврале 2019 года Невский районный суд требования спортсменки удовлетворил частично, взыскав с клиники всего 40 тыс. рублей морального вреда и 20 тыс. рублей штрафа. В остальной части иска было отказано. Это решение было обжаловано в горсуде.

В итоге в пользу Марии Чаадаевой (Комиссаровой) взысканы 2 млн рублей компенсации морального вреда и 1 млн рублей штрафа по закону о защите прав потребителей, сообщили представители спортсменки. Сумму, потраченную на лечение, которую собирали с помощью благотворительных организаций, взыскать не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд в Петербурге взыскал скромную сумму по иску фристайлистки Комиссаровой