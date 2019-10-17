Копенгаген, , 21:48 — REGNUM Все больше учителей датских школ жалуются на то, что с каждым годом уровень воспитания учеников падает и что им все чаще приходится сталкиваться с таким поведением, какого они раньше не встречали.

Ян Стен. Школьный класс со спящим учителем. 1672

Одной из учительниц, решившейся сделать подобное заявление, стала Леа Шмидт, которая уже 13 лет преподает в одной из школ Баллерупа. По её словам, родители не реагируют на жалобы учителей, а, наоборот, встают на сторону своих детей. Поэтому учительница призвала родителей обращать внимание на слова и замечания преподавателей. Некоторые ученики, по заявлениям других работников школ, создают серьезные проблемы учебному процессу. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Профессор социальной психологии из Орхуского университета Пер Шульц Йёргенсен полагает, что родители в настоящее время склонны уделять меньше внимания воспитанию своих детей, из-за чего и наблюдается ухудшение их поведения. Раньше, по словам профессора, детей учили делать так, как велено. Сегодня же большинство предпочтет переложить ответственность за воспитание на самого ребенка.