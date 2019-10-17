Копенгаген, , 21:50 — REGNUM Совместное исследование агентств Kraka («Крака») и Deloitte («Делойт») продемонстрировало, что качество подготовки датских учителей становится все хуже. Данный проект направлен на выявление «устойчивости государства всеобщего благоденствия в Дании», в том числе на выявление уровня профессионализма школьных учителей.

Согласно данному исследованию, все меньше наиболее способных учеников гимназий выбирают профессию педагога, а из всех ныне работающих в школах учителей высшее образование есть лишь у 80%. Помимо этого, результаты работы демонстрируют, что в Дании преподавание таких предметов, как математика и искусство разрешения проблем, на порядок хуже, чем в соседних Швеции, Норвегии, ФРГ и Финляндии. Председатель профсоюза датских учителей Андерс Бондо Кристенсен признал, что такая проблема действительно существует. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Профессор Датского института педагогики и образования Нильс Эгелунд считает, что государство должно поднять престижность педагогического образования, чтобы привлекать наиболее способных выпускников школ и гимназий.