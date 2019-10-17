Копенгаген, , 21:47 — REGNUM Проправительственные партии «красного блока» считают, что все полицейские округа в стране должны отказаться от системы крайних сроков выполнения той или иной задачи. Так, после предъявления обвинения полиция и органы обвинения должны в течение определенного срока передать дело вместе с уликами в суд.

В случае преступлений с элементами насилия и применения оружия, например, этот срок составляет 30 дней. В случаях изнасилований — 60 дней. Зачастую, по информации датских СМИ, сотрудники полиции предъявляют официальное обвинение еще до окончательного сбора всех данных. Представитель социалистов по правовым вопросам Карина Лорентцен в связи с этим заявила: «Я давно подозревала, что именно из-за установленных крайних сроков качество расследования некоторых дел серьезно страдает, и потерпевшие в результате оказываются менее подготовленной стороной на судебном заседании». Поэтому, по словам политика, полиция должна отказаться от этой системы. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Представитель «Радикалов» Кристиан Хегор также присоединился к критике в отношении существующих правил о крайних сроках и заявил, что система, направленная изначально на улучшение результатов расследования, дает прямо противоположные результаты. Социал-демократы, в свою очередь, полагают, что проблема заключается не в самих сроках, а в неумении полиции правильно распределять свои ресурсы.