Воркута, Коми, , 21:25 — REGNUM В Коми завершился прием предложений по развитию двух «депрессивных» городов — Инты и Воркуты. Как сообщили иа в пресс-службе правительства республики, специально созданный для этого портал собрал 77 предложений.

В числе основных предложений — развитие автомобильного и авиасообщения с городами, оптимизация и модернизация коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, разработка новых месторождений по добыче полезных ископаемых, развитие социальной сферы (реконструкция учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, оснащение оборудованием), развитие внутреннего и въездного туризма на территории Арктической зоны.

«Благодарю всех, кто высказался и внёс свои предложения в план развития. Я поручил Проектному офису Республики Коми по развитию Воркуты и Инты проанализировать и отработать каждое предложение. Мнение жителей будет обязательно учтено при разработке документа», — прокомментировал глава Коми Сергей Гапликов.

Напомним, в 2018 году руководство градообразующего предприятия Инты — «Интауголь» приняло решение о ликвидации из-за убыточности. После этой новости жители Интыстали за бесценок продавать квартиры. Покидают родной город и воркутинцы — в этом году Воркута заняла лидирующее место по оттоку из Коми. Несмотря на то, что в последние годы здесь было закрыто несколько шахт, власти региона уверены, то Воркута остается перспективной с точки зрения угледобычи.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе этого года глава Коми доложил президенту о непростой ситуации в Воркуте и Инте. Он предложил оказать региону дополнительную поддержку. Глава государства одобрил предложение Гапликова и дал ряд поручений. Согласно документу, в плане по развитию Воркуты и Инты необходимо обратить особое внимание на поддержку занятости местного населения, определить перспективы развития угледобычи в регионе, проработать финансовое обеспечение вопроса.

План по развитию Воркуты и Инты должен быть разработан правительством РФ совместно с правительством Коми и утверждён до 31 декабря 2019 года.