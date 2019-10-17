Красногорск, , 20:36 — REGNUM В Московской области приступили к строительству трех новых объектов образования. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 октябряв пресс-службе Главгосстройнадзора.

Как заявил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян, в Раменском городском округе строят школу на 1100 мест, а у школ в Химках и Видном появятся пристройки на 450 и 250 мест соотвественно. Все объекты возводят в рамках областной государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«На строительных площадках всех трех объектов в настоящее время ведутся подготовительные работы, устанавливаются ограждения территорий», — заявил Артур Гарибян.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на западе Москве к 2020 году введут в эксплуатацию четырехэтажную школу на 825 мест.

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