Челябинск, , 19:58 — REGNUM Сотрудники УМВД Челябинской области не бездействовали в ходе поисков жителя региона, который сейчас проходит одним из троих обвиняемых по делу об убийстве 27-летней Ксении Каторгиной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным полиции, в сентябре представители коммерческой фирмы, которая предоставила мужчине в аренду транспорт, не указали в заявлении тех фактов, которые бы говорили о преступлении. Изложенные сведения не относились к компетенции органов полиции и носили лишь гражданско-правовой характер.

В октябре представители фирмы снова заявили в полицию, уже о том, что арендатор и машина исчезли. После этого полицейские начали искать их в пределах Челябинской области.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту присвоения. Оно и расследуется, пояснили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября. А 15-го её нашли убитой. Одним из троих причастных к преступлению оказался челябинский таксист. В начале сентября он пропал из дома. После преступления в отношении свердловчанки в некоторых СМИ были опубликованы обвинения в адрес полицейских, из которых следовало, что своевременное вмешательство сотрудников полиции могло бы предотвратить убийство молодой матери.

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