Ставрополь, , 19:55 — REGNUM В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении министра физической культуры и спорта Романа Маркова. Он подозревается в превышении полномочий. Чиновника обвиняют в нанесении ущерба на 6 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Установлено, что глава минспорта Ставрополья в 2017 году незаконно провел закупки спортивного оборудования для Ставропольского училища олимпийского резерва. К проведению госзакупок и восставлению технического задания к ним был незаконно привлечен руководитель одной из фирм. Она впоследствии и оказалась победителем аукциона.

С компанией заключили контракт на 14 млн рублей. Однако позже оказалось, что рыночная стоимость поставленного ею спортивного оборудования составила около 8 млн рублей. Остальные 6 млн рублей были похищены.

В настоящее время проводятся следственные действия, в том числе обыски на рабочем месте Маркова и по месту жительства.