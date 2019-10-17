Челябинск, , 19:34 — REGNUM В Челябинске 35-летний гражданин осуждён за попытку подкупить следователя полиции. Он просил изъять из дела его показания по одному из уголовных дел и уничтожить, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Преступление было совершено в отделе полиции по Тракторозаводскому району в сентябре 2019 года. Гражданин предлагал следователю 60 тыс. рублей. Часть этой суммы — 5 тыс. — он положил сотруднику на рабочий стол, а остальное хотел передать позднее. Но его задержали и довести преступление до конца он не сумел.

Суд обязал его заплатить штраф в размере 120 тыс. рублей. А оставленные у следователя 5 тыс. обращены в доход государства.