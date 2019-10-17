Москва, , 19:28 — REGNUM Два фигуранта дела «Нового величия» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — в ходе судебного заседания смогли вскрыть себе вены. Об этом сообщил журналистам адвокат Максим Пашков, который в суде представляет интересы другого фигуранта данного дела — Марии Дубовик.

Пашков рассказал, что он лично видел, как Костыленков вскрыл себе вены. Его подзащитная Мария Дубовик в страхе закричала, и с ней случилась истерика, утверждает адвокат. Затем стало известно, что подсудимый Крюков также вскрыл себе вены.

«Я лично видел, что Костыленков себе вскрыл. Маша Дубовик закричала, у нее истерика началась, я к ней. А потом сказали, что еще и Крюков вскрыл», — рассказал Пашков.

Другой адвокат, Александр Лупашко, заявил, что в ходе заседания суда фигурантам было отказано в изменении им меры пресечения. Адвокат Лупашко считает, что у фигурантов просто сдали нервы, так как они более года находятся в заключении. При этом половина фигурантов дела «Нового величия» сидит в тюрьме, а половина — под домашним арестом или подпиской о невыезде.

Кроме того, Лупашко заверяет, что все доказательства по делу уже исследованы, и никакого состава преступления нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по делу «Нового величия» проходят 10 человек. Всех их подозревают в организации экстремистского сообщества. Все фигуранты внесены в список физических лиц, причастных к терроризму.

Защита обвиняемых настаивает, что экстремистскую организацию «Новое величие» создал оперативник центра «Э» Министерства внутренних дел, и его агенты целенаправленно вовлекли в её деятельность фигурантов данного дела.