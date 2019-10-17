Кострома, , 19:28 — REGNUM Студентка института дизайна и технологий Костромского государственного университета Виктория Дубченко заняла второе место на XV Международном конкурсе молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2019», — сообщает сайт Костромского государственного университета

На конкурсе, проходившем в Сочи, в олимпийской деревне были представлены 83 дизайнерских проекта, 76 коллекций мужской, женской и детской одежды.

Костромичка Виктория Дубченко, выпускница СПО «Дизайн» института дизайна и технологий КГУ, а теперь — студентка первого курса направления подготовки «Дизайн костюма» КГУ впервые приняла участие в столь масштабном конкурсе и заняла второе место в номинации «Дебют».

В жюри вошли представители индустрии моды из США, Сингапура, Египта, известных российских брендов одежды и профессиональных ассоциаций России и Великобритании.