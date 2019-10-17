Воронеж, , 19:18 — REGNUM Старт строительства Музея ВДВ в Воронеже намечен на 2020 год. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось 17 октября на встрече заместителя губернатора Воронежской области — руководителя аппарата губернатора и правительства Сергея Трухачева с заместителем командующего Воздушно-десантными войсками по военно-политической работе генерал-майором Виктором Купчишиным.

На встрече обсуждался проект строительства Музея истории Воздушно-десантных войск в Воронеже. Музей, предварительный проект которого представил архитектор Сергей Забнин, планируется построить в Северном микрорайоне, на территории Парка Победы, где установлен памятник «Воронеж — родина ВДВ». Здание планируют построить полукругом, за памятником, который должен стать центром композиции. В музее расположатся два крыла — выставочный и актовый залы. Необычной станет крыша музея — ее намерены озеленить и вписать в парковый ландшафт. Впрочем, проект пока не окончательный — в него еще могут быть внесены изменения.

Экспертизу проект должен пройти весной 2020 года, после чего будет начато строительство. Сергей Трухачев от имени главы региона Александра Гусева обратился к Виктору Купчишину с просьбой помочь с наполнением Музея истории ВДВ экспонатами, а также оказать консультационную помощь при составлении экспозиций.