Тула, , 18:59 — REGNUM В Туле на Казанской набережной реки Упы был установлен своеобразный арт-объект — это онлайн-дверь. Об этом 15 октября сообщают местные СМИ.

Объект представляет из себя экраны, которые работают в реальном времени. Один экран установлен на станции метро «Тульская» в Москве, а другой — в историческом центре Тулы. По задумке, пассажиры метро смогут в реальном времени наблюдать за жизнью Тулы, а туляки и гости города — за московской подземкой.

Арт объект установлен в рамках маркетингового проекта «Тула рядом». Это совместный проект «Ротелекома» и правительства Тульской области по повышению туристической и инвестиционной привлекательности региона.