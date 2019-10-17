Москва, , 18:54 — REGNUM Пробки на дорогах Москвы к вечеру четверга, 17 октября, достигли 9 из 10 баллов. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

«Движение в городе очень плотное. Сложнее всего на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, Профсоюзной улице и на востоке МКАД. Зато на большинстве вылетных магистралей движение рабочее», — говорится в сообщении.

ЦОДД рекомендует водителям отложить поездки на более позднее время. Согласно прогнозу онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация на дорогах столицы нормализуется к 22 часам, пробки ослабнут до 3 баллов.