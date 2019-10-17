Челябинск, , 18:48 — REGNUM В Челябинске адресные таблички могут быть приведены к единому стилю. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Вопрос о том, делать ли это, вынесен на решение горожан. Вплоть до 25 октября все желающие жители города могут оставить своё мнение на портале «Активный житель74». Также они смогут высказать мнение по поводу того, нужно ли выделять адресные таблички в историческом центре муниципалитета.

Как отмечают в мэрии, сейчас на городских улицах нет единого стиля оформления адресных табличек. А местами они и вовсе отсутствуют. Отметим при этом, что в соседнем Екатеринбурге адресные указатели отличаются на центральных улицах от тех, что находятся на окраинах. А в самом центре города они и вовсе дублируются на английском языке.