Воронеж, , 18:30 — REGNUM Более 300 билетов на концерт Филиппа Киркорова планирует приобрести Воронежский государственный университет. Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок 17 октября.

Стоимость контракта составит 1,2 млн рублей — по 3,7 тыс. рублей за билет в среднем. Закупка будет проведена у единственного поставщика — индивидуального предпринимателя. В соответствии с информацией, указанной в документах, билеты приобретаются для студентов вуза.

Концерт Филиппа Киркорова в Воронеже запланирован на 5 декабря, он выступит в Event Hall.

Добавим, что ранее вуз приобретал билеты на концерт Сергея Шнурова, а также на кинопоказы. Как объясняли ранее в вузе закупки, билеты распределяются в качестве поощрения среди лучших студентов.