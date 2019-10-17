Рязань, , 18:00 — REGNUM В Областной клинической больнице Рязани хирурги спасли пациента, у которого от гортани полностью оторвалась трахея, сообщили 17 октября в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Мужчина получил травму во время автоаварии, ударившись о руль.

Обследование показало, что восстановить дыхательные пути нужно срочно и только хирургическим путём. Экстренную операцию провел заведующий торакальным отделением ОКБ Евгений Суров.

«Во время оперативного вмешательства необходимо было восстановить непрерывность дыхательных путей. Для этого мобилизировали кольца шейного отдела трахеи и сшили перстневидный хрящ гортани с первым кольком трахеи. Особая сложность состояла в том, чтобы не повредить нерв, отвечающий за работу голосовых связок», — пояснил врач.

Пациент дышит самостоятельно, послеоперационный период прошёл без осложнений. Мужчину выписали из больницы, он может жить полноценной жизнью.