Рязань, 17 октября 2019, 18:00 — REGNUM В Областной клинической больнице Рязани хирурги спасли пациента, у которого от гортани полностью оторвалась трахея, сообщили 17 октября в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Мужчина получил травму во время автоаварии, ударившись о руль.
Обследование показало, что восстановить дыхательные пути нужно срочно и только хирургическим путём. Экстренную операцию провел заведующий торакальным отделением ОКБ Евгений Суров.
Пациент дышит самостоятельно, послеоперационный период прошёл без осложнений. Мужчину выписали из больницы, он может жить полноценной жизнью.