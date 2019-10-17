Ульяновск, 17 октября 2019, 17:54 — REGNUM Следственное управление СКР по Ульяновской области организовало проверку состояния дома 1946 года постройки по улице Карла Маркса в региональной столице. Мероприятия инициированы после сюжета на федеральном канале, куда обратились жильцы дома.
В сюжете жители двухэтажного дома, который был построен 73 года назад, опасаются за свою жизнь, считая, что дом нужно или капитально отремонтировать, или снести, сравнивая его с разваливающимся бараком. В доме живут 16 семей.
Со слов жильцов, межведомственная комиссия сочла дом пригодным для жилья, однако уже восемь лет после судебного решения о проведении ремонта дом так и не отремонтировали.
По поручению председателя СКР следователями СУ СКР по Ульяновской области «начата проверка озвученных средствами массовой информации фактов нарушения прав граждан».
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на переселение граждан из аварийного жилья в Ульяновской области было предусмотрено 180 млн рублей. В программу вошли дома, которые были признаны аварийными после 1 января 2012 года — всего 171 дом общей площадью 55 997,98 кв. метров, где проживали 3648 жильцов.