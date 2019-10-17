Волгоград, , 17:47 — REGNUM В Волгограде подвели итоги регионального этапа конкурса на звание народного участкового 2019 года. Победителем стал старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции №6 УМВД России по Волгограду Алексей Зотов. Он будет представлять область на всероссийском конкурсе, сообщили 17 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Службе в органах внутренних дел Алексей Зотов отдал 18 лет. В должности участкового уполномоченного полиции он трудится три года. Полицейский обслуживает административный участок в Советском районе Волгограда. Своим профессиональным достижением участковый считает уважение и доброжелательное отношение со стороны большинства жителей участка, отметили в полиции.

Всероссийский финал начнётся 1 ноября 2019 года на официальном сайте МВД России. Онлайн-голосование продлится до 10 ноября.