Екатеринбург, , 18:22 — REGNUM В ходе реконструкции сквера у Оперного театра в Екатеринбурге был причинен вред деревьям. Об этом сообщает ЕАН.

Как сообщили агентству в пресс-службе мэрии, удалось выявить, что подрядчик повредил кору стволов у 12 деревьев. Пострадало пять лип, три клёна, две лиственницы, а также берёза и боярышник.

Теперь исполнитель обязан выплатить более 2,8 млн рублей за нанесённый ущерб. Оплата должна произойти до 15 ноября 2019 года в досудебном порядке. Также подрядчик должен обработать повреждённые стволы садовым варом и дать гарантию на восстановление зелёных насаждений в случае гибели деревьев.

Кроме того, ООО «Новэкс» должно провести обработку поврежденных стволов садовым варом и дать гарантийные обязательства о восстановлении зеленых насаждений в случае гибели деревьев.

Напомним, ранее из-за срыва сроков по реконструкции сквера был уволен начальник отдела капстроительства в МКУ «Городское благоустройство» Лев Крылов. Сквер должен был быть сдан ещё ко Дню города, но работы проходят до сих пор.

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