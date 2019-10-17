Белгород, 17 октября 2019, 17:38 — REGNUM В финале Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2019» Белгородскую область будет представлять старший лейтенант полиции Иван Гимонов. Его выбрали в результате онлайн-голосования, полицейского поддержали 4 585 человек, сообщили 17 октября в пресс-службе регионального УМВД.
Иван Гимонов работает в отделе полиции №1 УМВД России по Белгороду. Он выпускник Белгородского юридического института МВД России. В органы внутренних дел пришёл после прохождения срочной службы в армии в ноябре 2015 года. В 2019 году с его участием было раскрыто 17 преступлений: кражи, мошенничества, умышленное причинение вреда здоровью, наркотики.
Финал Всероссийского конкурса пройдёт с 1 по 10 ноября 2019 года на официальном сайте МВД России. В онлайн-голосовании могут участвовать все желающие.