Белгород, , 17:38 — REGNUM В финале Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2019» Белгородскую область будет представлять старший лейтенант полиции Иван Гимонов. Его выбрали в результате онлайн-голосования, полицейского поддержали 4 585 человек, сообщили 17 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Гимонов работает в отделе полиции №1 УМВД России по Белгороду. Он выпускник Белгородского юридического института МВД России. В органы внутренних дел пришёл после прохождения срочной службы в армии в ноябре 2015 года. В 2019 году с его участием было раскрыто 17 преступлений: кражи, мошенничества, умышленное причинение вреда здоровью, наркотики.

«Я всегда с уважением относился к этой профессии. Работа научила меня тому, что всегда нужно быть внимательным к людям. Никогда нельзя оставлять человека наедине с его проблемами. Наше предназначение и состоит в том, чтобы успеть предотвратить беду, вовремя прийти на помощь», — считает полицейский.

Финал Всероссийского конкурса пройдёт с 1 по 10 ноября 2019 года на официальном сайте МВД России. В онлайн-голосовании могут участвовать все желающие.