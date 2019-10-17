Москва, , 17:39 — REGNUM Настройки светофоров планирует отрегулировать Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) таким образом, чтобы некоторые категории граждан смогли продлевать действие разрешающего сигнала. Об этом 17 октября сообщил заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков.

Как пояснил Горшков в эфире радиостанции «Говорит Москва», проводились эксперименты со специальными пешеходными переходами, которые удлиняют действие разрешающего света, если по переходу идёт группа маломобильных граждан.

Кроме того, были эксперименты и с социальной картой, с помощью которой маломобильный гражданин может удлинить действие светофора для себя, прислонив карту к кнопке перехода.

Горшков отметил, что специалисты ведомства собираются доделать этот проект и в рамках его развития к следующему году перенастроить светофоры на улицах Москвы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве отчитались о благоустройстве территории у пяти станций Московских центральных диаметров.

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