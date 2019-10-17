Ирвайн, США, , 18:22 — REGNUM Игроки остались недовольны обликом «Чернокнижница» для героини Эш из Overwatch. Как оказалось, из-за нового костюма персонажем стало тяжелее управлять, сообщает портал PC Gamer 17 октября.

https://twitter.com/gamewatchtoday/status/1184187799181975552

В новом облике у Эш сменился и внешний вид оружия — из него стало намного сложнее целиться. Разработчики пообещали в кратчайшие сроки внести изменения в костюм героини.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, геймер нашёл в Overwatch анимированные граффити с персонажами Warcraft III: Reforged. Сейчас изображения недоступны для большинства игроков.

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